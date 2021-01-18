Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) yaklaşık 400 bin ton ekmeklik buğday ithalatı için uluslararası ihale açtı.

Avrupalı ticaret kaynakları ihaleye 19 Ocak’a kadar teklif verilebileceğini söylediler. Şartnamede sevkıyatın 26 Ocak ve 25 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması talebinde bulunuldu.

20 bin ton ile 60 bin ton arasında değişen miktarlarda alınacak ekmeklik buğdayın sevkıyatının Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Trabzon limanlarına yapılacağı öğrenildi.

Gümrük vergisinin sıfırlanması uzatıldı

Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanması yönündeki kararın uygulanma süresi 30 Nisan 2021'e kadar uzatılmıştı.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

'400 bin ton daha buğday ithal edilecek: '18 yılda 15 milyar dolar ödediler'

TMO aracılığıyla 400 bin ton buğday ithalatı kararını eleştiren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut "AKP'nin ithalat sevdası yeni değildir. Yıllardır ithalat politikaları artarak sürüyor. 18 yıllık AKP iktidarı döneminde toplamda 60 milyon ton buğday ithal edilmiş, karşılığında 15 milyar dolar para yurtdışına aktarılmıştır. Oysa bu parayı kendi tarım ve çiftçimize verselerdi bunu fazlasıyla üretirdik. Geçtiğimiz Haziran ayında buğday hasadında ton başına buğday bin 600 liradan çiftçimizden aldılar. Şimdi tonu 2 bin 200 liradan buğday ithal edecekler. Madem bu fiyattan buğday ithal edecektiniz, neden kendi çiftçimizden ucuza buğday aldınız? Bu aradaki fark ve destekleri çiftçimize verelim. Tarımımız ve çiftçimiz kalkınsın, üretim artsın. Bu sağlansın ki güvenli gıdaya erişimin önündeki engeller kalksın. Gelin ithalata değil çiftçimize destek verelim" değerlendirmesinde bulundu.