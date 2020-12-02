400 bin ağaç ve kızıl geyikler kurtuldu: Köylüler havalara uçuyor…

Eskişehir’de beş köye birden büyük zarar verecek “Krom Manyezit Ocağı Kapasite Artışı, Demir-Nikel Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi”ne karşı uzun süredir mücadele eden köylülere mahkemeden güzel haber geldi.

Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 14 Mayıs 2019 tarih ve 5516 sayılı "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vardı ve dava konusu projenin iptaline karar verdi.

ÇED raporunda yer alan gerçek dışı bilgiler ve bilirkişi raporunda yer alan eksikliklere rağmen mücadelesini sürdüren köylüler, söz konusu projenin bölgeye geriye dönüşü olmayan zararlar vereceğini vurgulamıştı.

400 bin ağaç kesilecek, halkın sağlığı tehdit altında olacaktı

Toplam 400 bin ağacın katledileceği, bunun yanında kızıl geyik, karaca, kızıl tilki, kurt, çakal, su samuru, step vaşağı, ulugeyik ve daha onlarca hayvanın yaşam alanlarının yok edileceği projeyi “yaban hayatına zarar vermeyecek”, “bitki örtüsü zarar görmeyecek” diye savunan Bakanlık ve maden işletmesi lehine raporlar mahkemenin kararıyla boşa düşmüş oldu.

Alınacak tedbirler ve hava kirliliği gibi başlıklarda sadece şirketin taahhüdü üzerine projeye onay verilirken, söz konusu proje Antik Frigya bölgesine, YHT hattına, Porsuk Çayı'na ve bölgedeki tarım alanlarına da büyük zarar verecekti.

'Doğru bir karar, bölge halkı mutluluktan havalara uçuyor'

Kararı soL’a değerlendiren Avukat Özgür Öngel, “Çok doğru ve yerinde bir karar. Orman alanı olan bölgeler orman değilmiş gibi gösterilmiş, kesilecek ağaçların sayısı doğru verilmemişti. Bu kararla 400 bin ağaç ve bölgenin doğası korunmuş, bölge halkının istediği olmuş oldu. Şu an bölge halkı mutluluktan, sevinçten havalara uçuyor” dedi.

Projenin yapılmak istendiği alandan yılda binlerce ton nikel çıkarılacağını, Türkiye’de nikel işleyecek tesis olmadığını vurgulayan Öngel, “Buradan çıkarılıp direkt yurt dışına gönderilecekti. Yani burada bir tür madencilikten değil, talan faaliyetinden söz ediyoruz” diye konuştu.

Dava boyunca kendilerine destek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne, Eskişehir Çevre Derneği’ne, TKP Eskişehir İl Örgütü’ne ve Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü’ye teşekkür eden Öngel, kararın ardından karşı tarafın temyiz başvurusunda bulunabileceğini, buna karşı mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.