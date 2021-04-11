40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Mesleki Yeterlilik Kurumu, 40 meslek için belge zorunluluğu getirdi.

Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak.

Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu, 2015 yılından bu yana uygulanıyor. Mesleki Yeterlilik Kurumu, şu ana kadar 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunduruyordu.