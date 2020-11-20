40 bin sağlık emekçisi salgına yakalandı, 160 sağlık emekçisi hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği, 10 Kasım 2020 tarihi itibariyle 63'ü hekim, toplam 145 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Bu açıklamanın hemen ardından Covid-19'un meslek hastalığı sayılması için çalışma başlatan sağlık emekçileri, önceki gün İzmir'de yeniden ret yanıtı aldı.

15 ölüm haberi daha

Bu ret kararının ardından bugün iki sağlık emekçisinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken, sayı her geçen gün artıyor.

10 Kasım'da 145 olarak açıklanan toplam sağlık çalışanı ölüm sayısı, aradan geçen 10 günde 15 daha artarak 160'a yükseldi.

Covid-19'a yakalanan 10 kişiden biri sağlık çalışanı

Salgınla mücadelede yalnız bırakılan sağlık emekçileri her gün büyük bir risk altında çalışmak zorunda kalıyor.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "Salgının başından bu yana 40 binden fazla sağlık çalışanı enfekte oldu, yarısı hekim 100'den fazla sağlık görevlisi hayatını kaybetti. Bir başka deyişle Türkiye'de şu an için koronavirüs tanısı alan yaklaşık her 10 kişiden biri sağlık çalışanı" demişti.

Acil talepler

"Türkiye'de sağlık hizmetleri sunumu bir kilitlenmenin eşiğindedir" diyen TKP'li Sağlıkçılar, 5 maddelik acil talepler listesini açıklamış, bir an önce adım atılmasını istemişti.

Açıklamada şöyle denilmişti:

Daha fazla yurttaşımızı ve sağlık emekçisini kaybetmemek için aşağıdaki acil taleplerimizi sağlık emekçileri adına kamuoyuna sunuyoruz.

1. Salgında kontrol sağlanana kadar, sağlık alanında rutin çalışma düzeninin terk edilerek, tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde virüsle maruziyeti en aza indirecek bir çalışma düzenine geçilmesinin merkezi olarak acilen planlanması,

2. Yoğun bakım şartlarında olması gereken hastaların uygunsuz şartlarda takip ve tedavilerini derhal sonlandıracak fiziksel düzenlemelerin acilen yapılması,

3. Kamuya ait sağlık kurumlarına hızlıca kadrolu sağlık personeli alımı yapılması,

4. Covid-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının izolasyon süreçlerinin tam olarak uygulanması, çalışamadıkları sürelerde herhangi bir ücret kesintisi yapılmaması,

5. Sağlık çalışanları arasında eşitsizliği artıran ek ödeme uygulaması yerine tüm sağlık çalışanlarının insanca yaşayabileceği bir ücretlendirmenin yapılması.

Tüm bu taleplerin takipçisi olabilmek ve haklarımıza sahip çıkabilmek için sağlık emekçilerini hastanelerde salgın dayanışma ve haberleşme ağlarını örgütlemeye çağırıyoruz.