4 yılda tamamlanacaktı, 10 yılda yüzde 68'e gelinebildi...

'Asrın projesi' denilerek, okullarda teknolojiyi yaygınlaştırmak için 2010 yılında başlatılan ve 2014'de sonuçlanması öngörülen Fatih projesi, aradan geçen 10 yıla rağmen tamamlanamadı. 10 yıl önce ‘her çocuğa tablet’ iddiasıyla başlayan ancak tüm okulları kapsamayan FATİH Projesi’nde bugüne kadar gelinen nokta yüzde 68,7 oldu. Yalnızca pilot okullara yönelik uygulanan projenin tamamlanma tarihi ise 9 yıl gecikmeyle 2023 sonu olarak açıklandı.

Yalnızca pilot okullarda uygulanabiliyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel’in FATİH Projesi ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk tarafından verilen yanıtta şöyle denildi:

“FATİH projesinin 2020 yılı sonu itibarıyla gerçekleşme oranı yüzde 68,7 olacaktır. 2023 yılı sonuna kadar proje kapsamındaki tüm okullara etkileşimli tahta, internet ağ altyapısı ve geniş bant internet sağlanması hedeflenmektedir. Projenin durdurulması söz konusu değildir. Projenin başlangıcından bugüne kadar 15 bin 103 okul ve 325 bin 883 derslikte 1 milyon 15 bin 78 data ucu ile ağ altyapısı kurulumu gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamındaki 47 bin 300 okulun, 45 bin 653’üne çok Fonksiyonlu Yazıcı dağıtımı yapılmış olup gerçekleşme oranı yüzde 96,51’dir. Yine proje kapsamındaki sadece 1. fazda pilot uygulama olarak 3 bin 657 adet Doküman Kamera okullarımızın kullanımına sunulmuştur. FATİH projesi başlangıcından bugüne kadar küçük ve orta ölçek pilot uygulama kapsamında yaklaşık 1 milyon 130 bin öğrenci ve 300 bin öğretmenimize tablet bilgisayar seti dağıtılmıştır.”

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de, 10 yıldır tamamlanamayan projenin bugün yüzde 68,7’sinin tamamlanmasının başarı gibi lanse edilmeye çalışılmasını eleştirerek, “Devlet okullarında 15 milyon öğrenci var. Yine devlet okullarında 907 bin öğretmen var. Tüm öğrenci ve öğretmenler açısından bakıldığında bu gecikmeli projenin ancak yüzde 10’luk bir kesime erişebildiği görülüyor. Buna rağmen 10 yılda ancak yüzde 68,7’si tamamlanabilmiş. Proje bitse dahi milyonlarca öğrenciye yine tablet dağıtılamayacak. Daha önceden dağıtılanların çoğu da mezun oldu. Geriye kalan öğrenciler ve öğretmenler ne olacak? Bu sorunun cevabı yok. Bugün milyonlarca çocuk internet ve bilgisayar olmadığından dolayı uzaktan eğitimden faydalanamıyor. Ama AKP hükümeti umursamıyor.”