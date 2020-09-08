4 üniversite uzaktan eğitimle devam edecek

Munzur Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi, YÖK'ün yayınladığı normalleşme rehberi ve tavsiyeleri doğrultusunda aldıkları kararlar çerçevesinde eğitim ve öğretim döneminin ilk yarısını uzaktan eğitimle yürüteceklerini duyurdular. Uludağ Üniversitesi, uygulama içeren ve lisans üstü programları için bir istisna yaparak bu dersleri yüz yüze yürütmeye devam edecek.