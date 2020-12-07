4 sağlık emekçisi daha koronavirüsten yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyurulara göre 4 sağlık emekçisi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Hatay'da özel bir hastanede çalışan hemşire Fikriye Çakmak, Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan Mücahip Etil, İstanbul'da özel bir hastanede çalışan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kartal ve Aydın Nazilli'de çalışan Ecz. Rıdvan Mutlu Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

TTB Kasım ayında 17'si hekim 63 sağlık çalışanının koronavirüsten yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.