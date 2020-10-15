4 ilde askeri operasyon

İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’nin kırsal kesimlerinde askeri operasyon başlatıldığını duyurdu. 

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’nin kırsal kesimlerinde askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık, “Yıldırım-13 Bestler Dereler” adı verilen operasyonda, 2 bin 512 asker, polis ve köy korucusunun yer aldığını bildirdi. 