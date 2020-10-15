İçişleri Bakanlığı Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’nin kırsal kesimlerinde askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.
Bakanlık, “Yıldırım-13 Bestler Dereler” adı verilen operasyonda, 2 bin 512 asker, polis ve köy korucusunun yer aldığını bildirdi.
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4 ilde askeri operasyon
İçişleri Bakanlığı, Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’nin kırsal kesimlerinde askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.
Haber Merkezi
İçişleri Bakanlığı Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari’nin kırsal kesimlerinde askeri operasyon başlatıldığını duyurdu.
Bakanlık, “Yıldırım-13 Bestler Dereler” adı verilen operasyonda, 2 bin 512 asker, polis ve köy korucusunun yer aldığını bildirdi.