4-6 yaş Kuran kursu için 'anasınıfı ihtiyacını karşılıyor' dedi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey İlçesi’nde kurulacak olan Kuran kurslarına ilişkin protokolün imzalandığı törende açıklamalarda bulundu.

4-6 yaş arasındaki çocuklar için açılacağı belirtilen kursları "anasınıfı ihtiyacını da karşılayacak" diyerek savunan Vali Gül, “Gerek okul, gerek cami gerekse bugün imzalayacağımız 4-6 yaş Kuran Kursu ile ilgili önemli çalışmalar yapılıyor. 4-6 yaş Kuran Kursu’nun hem Kuran Kursu olarak bir işlevi var hem de anasınıfı ihtiyacını karşılıyor. O açıdan ciddi anlamda eğitimin altyapısı da güçlenmiş oluyor. Bunu sahiplenen Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 20 tane 4-6 yaş Kuran Kursu yapma hedefi çok ciddi, çok önemli ve büyük ölçüde sıkıntımızı ortadan kaldıracak bir hedef. Emeği geçenlere, hayırseverimize ve ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

'Ağaç yaşken eğilir'

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise, eğitimin her alanda önemli olduğunu belirterek, “Öncelikle bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum. 4-6 yaş gurubu için eğitim çok önemli. Ama ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımızın küçük yaşlarda eğitime başlaması onların ilerideki hayatlarına şekil vereceğine inanıyorum. Onun için bir yıl içinde tamamlanmak üzere 4-6 yaş 20 tane Kuran Kursu’nu yapıp faaliyete geçecek şekilde bir planlamamız var. Bunun hazırlığımızı sürdürüyoruz. Hayırseverimize de çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayrını kabul etsin. Şahinbey Belediyesi olarak bu tür çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.