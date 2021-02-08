38 ilde 'FETÖ' operasyonu

Balıkesir merkezli 38 ilde 'FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik soruşturmada 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 36'sı muvazzaf, 2'si emekli, 16'sı meslekten ihraç edilmiş 54 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı düzenlenen operasyon sürüyor.