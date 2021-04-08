37 yıldır Fransa'nın tutsağı Georges Abdallah'ın için eylem: Boyun eğmeyen ruhlar af dilemez

Yetmişinci doğum günü vesilesiyle, Georges Abdallah'ın özgürlüğünü talep etmek için Beyrut'taki Fransız büyükelçiliğinin önünde kardeşi ve destekçileri oturma eylemi düzenledi.

37 yıldır Fransa tarafından esir tutulan Abdallah'ın kardeşi Robert Abdallah “Beş gün önce Georges Abdallah yetmişinci yılını doldurdu. Hayatı Fransız hapishanelerinde geçti, serbest bırakılması için umut var. Lübnan devleti açısından ciddi görünen bir takip var, ancak bu bir kez daha Georges Abdallah’ın özür dilemesi meselesini gündeme getiriyor" dedi.

Robert Abdallah şöyle ekledi:

"Georges'un şahsiyetini tanımayan ama onun fikrini tanıyan ve ona inanan birçok kişinin adına söylüyorum, fikir asla ölmez sahibini öldürseniz bile. Georges İbrahim Abdallah özür dilemeyecek, bu boyun eğmeyen ruhlar af dilemez"

Abdallah’a destek için toplananlar oturma eylemine katıldı, Arapça, İngilizce ve Fransızca pankartlar taşıdı.

Eylemde konuşan Robert Abdallah, "Bay Macron, devletlerin normlarını aşmada bu ne büyük bir kibir! Önce ülkenizdeki yozlaşmayı temizleyin, Lübnan halkı yöneticileriyle başa çıkma konusunu sizden daha iyi biliyor. Bir uçak gemisi ve ordularınızın önderliğindeki 700 asker eşliğinde emeklilik fonlarınızla Lübnanlıları aşağılamaya çalışmak yerine, sizin acımasız kapitalizminiz karşısında ezilen halkınız için kalkınma projeleriyle uğraşın" dedi.

Robert Abdallah şöyle devam etti:

"Burası Lübnan, Bay Macron. Beyrut'un yakıldığını, Amerika'dan Tel Aviv'e askeri teçhizatı taşıyan bir hava köprüsü ile Batılıların öldürmek ve yok etmek için en son tekniklerini kullanan 80 günlük İsrail bombardımanı karşısında beyaz bayrakları kaldırmadığını hatırlıyorsunuz. Demokrasi ve barış madalyalarını takarken yüzbinlerce ölü, yaralı ve yerinden edilmiş kişi geride bıraktınız. Ve şimdi Georges İbrahim Abdallah'tan özür dilemesini talep ediyorsunuz, önce halkınızdan ve mağdurlardan özür dilemelisiniz."

Lübnanlı yurtsever Abdallah 1982'de İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında 1984'te esir düştü ve 1982'de ABD askeri ataşe yardımcısı Yarbay Charles R. Ray'in öldürülmesi ve 3 Nisan 1982'de Paris'teki evinin önünde İsrailli diplomat Yaakov Bar-Simantov'un öldürülmesi nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Abdallah'ın, Fransız yasalarına göre 1999'dan sonra serbest bırakılması gerekirken kendisi ABD'nin baskısı nedeniyle hâlâ hapishanede.