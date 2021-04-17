37 kişiyi Almanya'ya götüreceklerini bilmiyormuş: Vallahi sizden öğrendim...

Ceylanpınar Belediye Meclisi, Ceylanpınar Spor Kulübü derneği sporcusu, yakınları ve dernek üyeleri olduğunu öne sürdüğü 37 kişi için hizmet pasaportu çıkarılmasını kararlaştırdı. “Spor Kardeşliktir” projesi kapsamında Türkgücü Münih takımının davetlisi olarak Almanya'ya götürülmesini uygun buldu. Götürülme gerekçesi olarak, “Sporcu gençler ile ailelerini sporla tanıştırmak, spor branşlarını onlara göstermek, sporla ilgili çalışmaları yerinde göstermek” olarak gösterildi. Ceylanpınar Belediye Başkanı AKP'li Feyyaz Soylu, “Böyle bir şey olmadı” dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Başkan, “Vallahi sizden öğrendim Saygı Bey. Benim olmadığım bir zaman meclisin böyle bir karar aldığını, belgelerden öğrendim. Bu konuda duyumum da olmadı. Soruşturma açılması gerekiyorsa başlatacağım. Bu karardan sonra neler olduğunu, gidişlerin olup olmadığını araştırdıktan sonra açıklama yapabilirim” dedi.