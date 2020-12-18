36 uydu taşıyan Soyuz 2.1b fırlatıldı

Bir Soyuz roketi, 18 Aralık Cuma günü OneWeb için yörüngeye 36 yeni peyk fırlatarak, şirketin yüksek hızlı bir internet sisteminin montajında aşama kaydetti.

Soyuz 2.1b roketi, fırlatma sağlayıcısı Arianespace tarafından yürütülen bir görevde, Rusya'nın Çin sınırına yakın doğu Sibirya'da, Vostoçniy Kosmodrom'dan kalktı. Her biri çamaşır makinesi büyüklüğündeki 36 uydunun tümünün yörüngeye alınması yaklaşık dört saat sürdü.

Söz konusu fırlatma 2020 yılında yürüngeye ilk ve tek peyk fırlatması oldu.