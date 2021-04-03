35 kişiye 'halay' cezası: 14 bin 945 TL para cezası

Dersim’de 21 Mart’ta gerçekleştirilen Newroz kutlamalarına katılarak halay çeken 35 kişiye para cezası kesildi.

Tunceli Valiliği, etkinliğe katılan 35 kişiye, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri” gerekçesiyle 427'şer TL idari para cezası kesti.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, 35 kişiye verilen toplam 14 bin 945 TL para cezasını Meclis’e taşıdı.

Önlü’nün soru önergesinde, “Dersim’e vali olarak atanan Mehmet Ali Özkan, atandığı günden itibaren adeta bir AKP il başkanı gibi görev yapmakta ve keyfi cezalarla hak arama girişimlerini engellemektedir. AKP ve MHP’nin ‘Lebaleb’ kongrelerine katılan ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden tek bir kişiye dahi ceza yazılmamışken, hemen her gün sosyal medyadan halkı kutuplaştıran ve tahrik edenlere soruşturma dahi açılmazken, sokak ortasında gazeteci dövenler adeta ödüllendirildi. Dersim’de 21 Mart’ta Newroz’a katılan 35 kişiye 427'şer TL idari para cezası uygulanması bu düşman ceza hukukunun açık bir göstergesidir” denildi.