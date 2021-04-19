34 milyon kişinin bireysel kredi borcu var

Bireysel krediler konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinden oluşuyor. Bu 3 kredi türünde en büyük artış ihtiyaç kredilerinde yaşandı.

Risk Merkezi’nin verilerine göre şubat ayı itibariyle yurttaşların bankalara olan ihtiyaç kredisi borcu ilk kez 400 milyar TL’nin üzerine çıkarak 403,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu borcun 28,2 milyon kişiye ait olduğu belirtildi.

İhtiyaç kredisi borcu olanların kişi başına ortalama borcu 14 bin 291 TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı ayında bu tutar 11 bin 265 TL’ydi. Böylece ihtiyaç kredisi borçları kişi başına 3 bin 26 TL daha arttı.

Öte yandan Risk Merkezi’nin aylık bültenine göre şubat ayında 153 bin kişi ilk kez kredi kartı, 76 bin kişi de ilk kez ihtiyaç kredisi kullandı. Konut kredisi kullanan kişi sayısı ise 11 bin olarak kaydedildi.

Batık borç değil ama borç boyunduruğu

Merkez'in açıkladığı sayılar, batık borçların ya da geri ödenemeyen kredilerin büyüklüğünü göstermiyor. Öte yandan kredi borçlarının büyüklüğünün ve borçlu sayısının artması borç ödeme kaygısı taşıyanların sayısının ve buna konu olan borç büyüklüğünün artması demek.

Daha fazla banka borcu, pek çok emekçi için daha fazla boyunduruk anlamına geliyor. Kredi borcu olan insanlar, kendilerini işyerlerinde daha fazla baskıya katlanmak zorunda hissediyor, hayatlarıyla ilgili önemli kararlarda bu baskının etkisiyle hareket ediyor.