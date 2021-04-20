335 marka incelendi, 41 maskenin güvensiz olduğu tespit edildi

AKP iktidarının salgının başında halka ücretsiz olarak dağıtacağını açıkladığı ancak dağıtamadığı maskeler hem halka ek bir mali yük getirirken, bir yandan da denetimsizlik halkın sağlığını tehdit ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımı denetleyerek, 41 marka ve model maskeyi güvensiz ürün olarak tespit ettiğini açıkladı.

Bakanlığın, güvensiz olduğu tespit edilen bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaralarının Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi(GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşması üzerine açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Güvenilir ve kaliteli maskelerin ambalajında gerekli belge ve izinlere sahip olduğunu gösteren ibareler ile CE işareti bulunur” dedi.

Saydan, “Eczanelerimizde bulunan maskeler Sağlık Bakanlığının Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde eczanede standartlara aykırı maske bulunması mümkün değildir” ifadesini kullandı.