33 vekil için fezleke Meclis'e gönderildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Aralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu 33 fezleke dün akşam Meclis'e ulaştı" dedi.

Şentop geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Meclise şu ana kadar ulaşan bir fezleke yok. Meclis'e geldiğinde gereken yapılacak" demişti.

Ankara Cumhuriyet Başavcılığı'ndan geçtiğimiz hafta içinde yapılan açıklamada, Kobani olaylarının başlatılması ve devam ettirilmesi yönünde hareket ettiklerine dair deliller elde edildiği iddia edilen 9 HDP'li milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendiği söylenmişti.

Ancak diğer milletvekillerinin kim oldukları ve fezleke gerekçeleri henüz açıklığa kavuşmadı.