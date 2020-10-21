32 milletvekili yemin etmek dışında tek söz söylemedi

TBMM’de 27’si AKP’li olmak üzere 32 milletvekili, kürsüye milletvekili yeminini okumak dışında çıkmadı, yasama ve denetim faaliyetinde bulunmadı.

Milletvekillerinin TBMM’nin 27’nci yasama dönemi başladığında 20 bin TL olan maaşları, 25 bin TL’ye yaklaştı. 27 ayda her milletvekiline 500 bin TL’den fazla maaş ödendi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, bu süreçte 32 milletvekili yemin etmek dışında Meclis’te hiçbir varlık göstermedi. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ise hastalığı nedeniyle parlamento faaliyetlerine katılamadı.

27’si AKP’li

TBMM’de 290 sandalyeye sahip AKP’den 27 milletvekili bugüne kadar Genel Kurul’da sadece yemin töreninde konuştu. Ülke ya da milletvekilliğini yaptığı kent hakkında hiç konuşmayan 27 milletvekilinin ilk imza sahibi olduğu kanun teklifi, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesi de bulunmuyor. Bu milletvekillerinin önemli bir bölümü eski bakan ve AKP Genel Merkez yöneticilerinden oluştu. MHP’den iki, HDP, CHP ve Yenilik Partisi’nden ise birer ismin de benzer durumda olduğu görüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı yapan bazı isimler ile eski bakanlar da TBMM’nin faaliyetlerine katılmadı. Çoğunun faaliyeti başka milletvekilleri tarafından hazırlanan yasa tekliflerine imza vermekle sınırlı kaldı. Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Berdan Öztürk’ün ise listedeki isimlerden tek farkı TBMM Başkanlığı’na dört yazılı soru önergesi sunması oldu.

Bu milletvekilleri şöyle: