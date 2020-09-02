32 bin soru önergesinden yalnızca iki tanesi AKP’li milletvekillerine ait

Meclis'in azalan etkinliği tartışılırken AKP’li milletvekillerinin “etkisizliği” istatistiklere de yansıdı. CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde 2018 yılında başlayan 27’nci Yasama Dönemi’ne ilişkin yazılı soru önergelerinin istatistiklerini sordu.

BirGün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, önergeye yanıt veren Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, son iki yılda Meclis’e 32 bin 297 yazılı soru önergesinin sunulduğunu, bu önergelerden sadece ikisinin toplamda 291 milletvekili olan AKP’ye ait olduğunu belirtti.

Bilgiç, CHP’nin 22 bin 59, HDP’nin 6 bin 385, iktidar ortağı MHP’nin 928, İYİP'in 2 bin 712, TİP’in 17, Demokrat Parti’nin 8, Saadet Partisi’nin 148, DBP’nin bir önerge verdiğini, 37 önergenin ise bağımsız milletvekillerince sunulduğunu aktardı.

AKP'den yalnızca 2 yazılı soru önergesi geldi

291 partili arasından bakanlara yazılı soru önergesi veren AKP’li milletvekillerinden biri Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker oldu. Şeker, 6 Aralık 2019’da sunduğu önergesinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a TOKİ’nin İzmit’te yaptığı Cedit toplu konut anlaşmasının akıbetini sordu. Bakan Kurum, Meclis İçtüzüğü’nün öngördüğü yasal süre olan 15 gün içerisinde önergeye yanıt vermedi. Önerge, yaklaşık üç ay sonra yanıtlandı.

AKP’nin ikinci “merak eden” milletvekili ise Kütahya Milletvekili İshak Gazel oldu. Gazel, 15 Haziran’da hazırladığı önergesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekibindeki atamaların liyakata uygun olup olmadığını sordu. AKP’li Soylu, AKP’li Gazel’i yanıtlamadığı için önerge iade edildi.