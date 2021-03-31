31 Mart Ayaklanması: Gericilik elinde silahıyla sahneye çıktı ama...

31 Mart 1909 Türkiye tarihinde hiç unutulmaması gereken bir tarih. Çünkü bu tarihte gericilik çoğu zaman yaptığı gibi sinsice, gizlenerek, yavaş yavaş içini oyarak değil, elinde silahıyla çıktı sahneye. Kendisi olarak, tüm çıplaklığıyla... Selanik'ten yola çıkan Hareket Ordusu Meşrutiyet karşıtı bu yobaz takımını tepelemeseydi Türkiye belki de çok daha dolambaçlı yollara sapacak, kim bilir, tarih başka türlü akacaktı.

Bu toprakların hep gündeminde olan ileri-geri kavgası kendini çok nadir 31 Mart'taki kadar açık gösterdi. Öyle ya iki tarafın da ordusu, silahı, komutanı, falanı, filanı vardı...

Tarihçi Mehmet Bozkurt soL TV'de yayınlanan programda 31 Mart ayaklanmasını şöyle anlatmıştı:

“Taksim Kışlası” ya da “Halil Paşa Topçu Kışlası” adı son yıllarda yeniden gündeme geldiğinde takvimler 2013 yılının ilk yarısını gösteriyordu.

Padişah 3. Selim tarafından Kirkor Balyan adlı mimara yaptırılan Topçu Kışlası, 1940’ta, İsmet İnönü iktidarında yıktırıldığı zaman 135 yıllık tarihi bir eserdi. Yerine Taksim Gezi Parkı yapılan kışla, AKP hükümeti tarafından yeniden ama bu kez bir alışveriş merkezi olarak inşa edilmek istendi. Bunun için bir dizi girişimde bulunuldu. Kışla aslına uygun olarak yeniden inşa edilecek ve bir alışveriş merkezi olacaktı. AKP iktidarı, Topçu Kışlası’nın bir replikasını oraya yeniden dikmek ve Topçu Kışlası’nı ihya etmek istiyordu. Aynı zamanda bir alışveriş merkezi kurarak ticari bir rant da elde edecekti. Hem siyasal, hem ekonomik bir proje: Hem gerici, hem piyasacı bir kurgu... Bunun için Gezi Parkı’na şantiye bile kuruldu. Ancak kamuoyunda Gezi Direnişi olarak bilinen Haziran Direnişi başladı ve AKP iktidarının Topçu Kışlası’nı yeniden yâd etme hayali suya düştü.

soL'un 2016 yılında hazırladığı interaktif 31 Mart dosyası konuyu merak edenler açısından hayli ilginç bilgiler sunuyor: