30 milyondan fazla insana hayat boyu yetecek gıda çöpe gidiyor

Gıda İsrafı Endeks Raporu'na göre, 2019 yılında yaklaşık 931 milyon ton gıda çöpe gitti.

Bunun yüzde 61'i hane halkı düzeyinde gerçekleşirken, yüzde 26'sı gıda hizmetlerinde ve yüzde 13'ü ise perakende aşamasında yaşandı.

Birleşmiş Milletler, tüketici düzeyinde hazır haldeki tüm gıdanın yüzde 17'sinin ise hiç dokunulmadan çöpe gittiğini açıkladı.

Bu gıda kayıp, atık ve israfına karşın, dünyada yaklaşık 690 milyon insanın açlıktan olumsuz etkilendiği tahmin ediliyor.

İnsanların yaşamı boyu ortalama 70 bin kez yemek yediği, bunun da yaklaşık 25-30 ton yiyeceğe denk geldiği hesaplandığında çöpe giden gıdanın 30 milyondan fazla insana hayat boyu yetebileceği öngörülüyor.

Rapor, 931 milyon ton gıdayı farklı bir hesaplama yöntemi ile de şöyle duyuruyor: Kabaca 23 milyon tam yüklü 40 tonluk kamyonun ağırlığına eşit ve tampondan tampona dünyayı 7 kez dönmeye yetecek kadar uzun.

Öte yandan rapora göre, Covid-19 karantinaları esnasında gıda atığı seviyeleri 2019'a göre yüzde 22 düştü. Gerekçe ise, evlerde yemek yenmesi, yemeğin toplu pişirilmesi ve planlı satın alma gibi faktörler gösterildi.

BM: Küresel gıda fiyatları son 6 yılın en yüksek seviyesinde

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından hazırlanan bir rapora göre de, dünya gıda fiyatları, tahıllar, bitkisel yağlar ve şeker başta olmak üzere Ocak ayında art arda sekizinci ay arttı.

FAO, gıda fiyat endeksinin Aralık ayına göre yüzde 4,3 artışla Temmuz 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Endeks, yaygın olarak ticareti yapılan gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişimlere göre hazırlanıyor.