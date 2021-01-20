30 milyona yakın ABD'li açlık sorunu yaşıyor

ABD'de pandemi döneminde gelir eşitsizliğinde büyük artış yaşandı.

Bloomberg'de yer alan habere göre, bu dönemde işsiz ve evsiz sayısında büyük bir artış görülürken, ülkedeki en yüksek gelirli yüzde 20'lik kesiminse varlıklarını artırdığı kaydedildi. Yüksek gelirli kesimin, bu dönemde mortgage kredi borçlarını en düşük faiz oranıyla yeniden yapılandırdığı ve ikinci ev satın alabilecek duruma geldiği belirtildi.

Düşük gelirli kesiminse, aynı finansal imkanlardan yararlanamadığına ve ülkede yüz binlerce iş yerinin kapanmasıyla 10 milyondan fazla ABD'linin işsiz kaldığına ve üç katı fazla sayıda yurttaşın gıda erişimi olmadığına dikkat çekildi.

Ülkede yılda 60 bin dolardan fazla kazanan kesimin, bu yıl gelirlerini artırdığına işaret edilirken, Mortgage faizlerinin bu dönemde en düşük seviyelere inmesinin bu kesime ayrıca olumlu yansıdığı aktarıldı.

Yılda 27 bin dolardan az kazananlardaysa durumun çok daha kötü olduğuna dikkat çekiliyor. Bir araştırmaya göre, geçtiğimiz ay 30 milyona yakın ABD'li yetişkin, gıdaya erişim sorunu yaşadı. Bu sayı, pandemi öncesine göre yüzde 28 artışa tekabül ediyor. Pandemiden en çok etkilenen Louisiana eyaletinde her 5 kişiden birinin gıdaya erişemediği kaydedildi. ABD'li yetişkinlerin üçte birden fazlasınınsa mortgage borçlarının biriktiği ve önümüzdeki aylarda hacze maruz kalabileceği belirtildi.

Ülkede Covid-19 aşılamasının başlamasının finansal açıdan olumlu etki yaratacağına dair beklentiye ve ABD Kongresi'nde onaylanan kurtarma paketine karşın, borcunu ödeyemeyen kişilerin ekonomik düzlüğe çıkma umudunun neredeyse hiç olmadığı belirtiliyor.



