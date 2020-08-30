30 Ağustos'u ıskalayan MEB, yarın sabah boş sınıflarda İstiklal Marşı ve ders zili çalacak

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl okulların açılışı yani yüz yüze eğitimin başlangıcı şimdilik 21 Eylül’de planlanıyor.

Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yine pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, yarın telafi eğitimiyle başlayacak uzaktan eğitim öncesinde bakanlıktan ilginç bir adım geldi.

Bakanlık okullara talimat göndererek yarın saat 09.00’da önce İstiklal Marşı'nın çalınmasını daha sonra ders zili sesinin yükselmesini istedi. Okullardan da öğrencilerine ve velilerine evlerinden marşa katılmalarını sağlayacak duyurunun yapılması istendi.

'Çocuklara söyleyin hazır olsunlar'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter hesabından elinde tuttuğu bir ders zili çanıyla fotoğrafını paylaşarak “Yarın sabah 09.00’da tüm okullarımızdan İstiklal Marşı’mız ve ardından okul zili sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle #uzaktaneğitimleokuldayız” diye yazdı.

Yarın sabah 09.00’da tüm okullarımızdan İstiklal Marşı’mız ve ardından okul zili sesi yükselecek. Çocuklara söyleyin, bize evlerinden eşlik etmek için hazır olsunlar. 09.00’da hep birlikte marşımızla, ders zilimizle, bütün iyi dileklerimiz ve neşemizle #uzaktaneğitimleokuldayız pic.twitter.com/peBYXRsCoQ — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 30, 2020

Okullardan öğretmenlere gönderilen duyuruda bakanlığın talimatı gereği Pazartesi sabah tüm okullarda "sembolik olarak" bilgisayar sistemi uzerinden İstiklal Marşı okunmasının ve arkasından ders zili çalmasının gerektiği bildirildi. Öğrencilerin ve velilerin marşa evlerinden eşlik etmesi için gerekli duyuruların yapılması istendi.