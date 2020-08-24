30 Ağustos'a var, Bilal'e yasak yok: Okçular Vakfı’nın Malazgirt kutlaması başladı

İçişleri Bakanlığı’nın 30 Ağustos genelgesi ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı koronavirüs gerekçesiyle yasaklandığı belirtilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucusu olduğu Okçular Vakfı Malazgirt Zaferi’nin 949. yıl dönümü kutlamalarını gerçekleştiriyor.

Okçular Vakfı’nın 2071 kişinin katılacağı Bitlis Ahlat'taki etkinlikleri 26 Ağustos’a kadar devam edecek. Anka'daki habere göre, kutlamaların açılışında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri yaptı. Kutlama alanında kılıç dövüldü.

Muş'un Malazgirt ilçesinde de Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt Belediyesi etkinlikler düzenledi.

26 Ağustos Çarşamba günü Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılacak etkinliklere Erdoğan’ın da katılması bekleniyor.