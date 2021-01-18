3 yıl önce 5 milyon harcanmıştı: Yerine millet bahçesi yapılacak

Çevre Bakanı Kurum, Gaziantep Hükümet Konağı hakkında, millet bahçesine bağlanacağı için yıkım kararı alındığını duyurdu. Binaya 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Valisi Davut Gül ve AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile birlikte şehirde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını ve çevre projelerinin son durumunu değerlendirdi.

Bakan Kurum, “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” hedefi kapsamında Gaziantep’te sağlıksız ve riskli yapıların bulunduğu mahallelerde yaşayan yurttaşları güvenli konutlara kavuşturmak amacıyla TOKİ başkanlığında, büyükşehir belediyesi ile 2 bin rezerv konut üreteceklerini söyledi.

'Üç yıl önce 5 milyon lira harcandı'

Proje kapsamında valilik binasının millet bahçesine bağlanıp yıkılacağını savunan Gaziantep Şahinbey Belediyesi Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Hasan Şencan, Cumhuriyet'e valilik binasına yaklaşık üç yıl önce 5 milyon TL’lik bir tadilat harcaması yapıldığını söyleyerek “1984 yılında açılarak proje yarışmasıyla mimarisi belirlenen, ödüllü bina olan Gaziantep Hükümet Konağı yıkılıyor. Bu şehrin insanlarına, STK’lerine sorulmadan tek adam zihniyeti ile alınan bu karar kabul edilemez. Bu şehrin tarihine, dokusuna, yapısına, simgesine dokunmayın, yeter artık. Aldığınız kararlar bu şehrin insanını ilgilendiriyor, siz bu binaya çirkin diyorsunuz ama yaptığınız ucube binalar ortada. Dünyanın en eski şehri olan Gaziantep yaşayan bir şehir olmalı” dedi.

Vali en çirkin bina demişti

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni valilik binasının yapılacağı hakkında da açıklamalarda bulunarak, "Bizim valilik Türkiye'deki diğer valiliklere girdiğinizde göreceksiniz ki Türkiye'nin en çirkin valilik binası. Valiliği şimdilik yıkmayacağız ama yeni valilik yapacağız. Valilik temsil noktasında olan birimlerinin yer aldığı Karayolları şantiyesinin olduğu yere valilik binası yapacağız. Tamamlanmadan bu valilik binasına dokunmayacağız. Valilik tamamlandığında yıkacağız. Valilik binasını yıkmakla kalmayacağız, yeni bir Emniyet Müdürlüğü yapacağız ve şu anki mevcut binayı da yıkacağız. Yeni yapacağımız valilik binasının önünde de 10 bin metre kare yeşil alan olacak. Gaziantep'e gelip valilik önünde fotoğraf çekip paylaşayım diyen yoktur. Çünkü öyle bir güzelliğimiz yok. Ama yeni yapacağımız güzel binamız ile bu da olacak'' demişti.