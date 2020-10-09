'3 yaşındaki çocuğun cinsel istismar sonucu ölümü' iddiasına tutuklama

Çorum'da getirildiği hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesiyle başlatılan soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar" iddiasıyla tutuklandı.

Cinsel istismarı kabul etmediler

Hürriyet'te yer alan habere göre, Anne Z.B.A., "Oğlum doğuştan kalp hastasıdır. Sık sık hastaneye götürüyoruz. Hasta İstanbul’da tedavi gördü. Ayrıca koronavirüs nedeniyle de ben eve hiçbir zaman misafir almadım. Oğlum öldüğü gün kabızdı. Ayrıca oğlumun kanaması olsa ben görürdüm. O gün oğlumun altını ben değiştirdim. Öyle bir bulgu olsa ben de mutlaka fark ederdim. Oğlumu doğduğu günden bu yana hastalığı nedeniyle de yanından hiçbir zaman ayrılmadım. İstismar olayını kabul etmiyorum” dedi.

B.Ç. ise “Çocuk kalp hastası olduğu için fenalaşmıştı. O gün hastaneye götürdük. Hastanede serum takmışlar. Aslında biz çocuğu İstanbul’a götürmek istedik, çünkü bugüne kadar tüm tedavileri orada yapılmıştı. O gün buradaki hastanede yatmasını istemedim. Doktor ise ‘Bu çocuğu götürmeyin yolda çocuğu kaybedebilirsiniz’ dedi. Pandemi dolayısıyla eve zaten hiç misafir almıyorduk, enfeksiyon kapma riski oldukça fazlaydı. İstismar olayını bilmiyorum. Eve herhangi birileri girmiş olabilir” diye konuştu.

Çorum'da getirildiği hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hastaneye getirilen erkek çocuğun yapılan müdahalelere rağmen ölmesi üzerine şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma ile dijital materyaller üzerinde inceleme ve moleküler genetik inceleme yönünde koruma tedbirlerine başvurulmuştur. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin alınmasına müteakip Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edilmiştir. Her iki şüpheli üzerlerine atılı 'Nitelikli kasten öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar' suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiştir" demişti.