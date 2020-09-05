'3 milyon liralık tıbbi cihaz hurdaya çıktı' iddiası

İYİP Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, Konya'da düzenlediği basın toplantısında kent ve ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kentte bir hastanede oksijensizlik nedeni ile ölen hastaların olduğu iddialarının bulunduğunu söyledi. Yokuş, pandemi hastanesine dönüştürülen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin tıbbi cihazları ile malzemelerinin hurda olarak verildiğini de açıkladı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, Yokuş, 13 Mart'ta pandemi hastanesine dönüştürülen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tıbbi malzemelerin taşınma esnasında kırılarak Milli Emlak'a hurda olarak verildiğini söyleyerek, hurdaya ayrılmış malzemelerin görüntülerini paylaştı. Yokuş, şunları kaydetti:

'Yaklaşık 3 milyon değerinde'

"Yazır Mahallemizde bulunan eski Numune Hastanesi'ndeki malzemeler ve binası 13 Mart'ta Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne devredilerek ek hizmet binası olarak hizmet vermeye başladı. Pandemi hastanesine dönüştürülen hastanenin malzemeleri kırılıp sökülerek hurda haline getirildi. Yaklaşık 3 milyon lira değeri olan ve 8 kamyondan fazla acil servis malzemesi Milli Emlak'a hurda olarak verildi. Hastanelerde yer yokken hepsi çalışan ve taşınabilir malzemeleri hangi vicdan, hangi ahlak bu malzemeleri hurda diye kamyonlara doldurup Milli Emlak'a atıyor?

Bu malzemeleri Hazine'den devlet aldı. Hazine'deki paralar da 83 milyon insanımızın vergileri ile toplanan paralar. Bu israfı bu vicdansızlığı yapmaya ne hakkınız var? Bu malzemeleri de neden hurdalığa attınız?"

Habere göre, hurdaya ayrılan cihazlar arasında, teleskopik aydınlatmalar, acil servis ve hasta sedyeleri, yataklar, havalandırma sistemi, elektronik eşyalar, kapılar, camlar ve banklar bulunuyor.

