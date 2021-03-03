3 MART | AKP cesaret veriyor, hilafetçiler seslerini yükseltiyor

3 Mart 1924'te Urfa milletvekili Şeyh Saffet Efendi'nin teklifiyle hilafet tarihe karışmıştı.

Şimdi aradan 97 yıl geçti ve hilafet gericiler tarafından bayrak göstererek açık açık propaganda edilen, bu konuda salon toplantıları organize edilen, "Meclis'e içkin olduğu" dahi söylenen bir başlık haline geldi.

Son dönemde yoğunluğu artan şekilde gündem edilmeye başlanan hilafet başlığı, hükümet medyasında da kendine yer bulurken, konuya ilişkin son dönemde gündeme gelen bazı başlıkları derledik...

Ayasofya kararı coşturdu

Hilafet son dönemde Ayasofya'nın AKP talimatıyla camiye çevrilmesi sonrası sık sık gündeme gelmeye başladı.

Gerici yapıların gündeme sokmaya çalıştığı başlık, Akit TV adlı dinci yayın tarafından da sık sık savunulurken, Ayasofya kararının hemen ardından Akit TV'deki Pazar Manşeti adlı programın sunucusu Fatin Dağıstanlı “Bunun arkasına bir Hilafet gelmeli” demiş, program konuğu Musa Biçkioğlu da “Siz bu Hilafet müessesesini yok ettiniz diye bir suçlama var bize. Bu suçlamadan kurtulmanın zamanı da geldi” ifadesini kullanmıştı.

Biçkioğlu burada durmamış, “Hilafetin merkezi de Ayasofya olabilir mesela” demişti.

Albayrak Medya'dan 'Hilafet' çıkışı

Bu programdan kısa süre bu kez yine AKP'ye yakın bir diğer medya grubu olan Albayraklar'dan hilafet çıkışı gelmişti.

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı.

Dergi "Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın" kapağıyla çıktı.

AKP'den 'düzeltme' adımları: Başarıyı gölgelemeyin

AKP'ye yakın yayınların bu hamleleri büyük tepki çekerken, suç duyurusuna konu olan bu çağrıların ardından hem Cumhurbaşkanlığı hem de AKP Sözcüsü'nden açıklama geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, tepkiler sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlış. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimiz. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye’nin gündemi değildir" derken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Ayasofya gibi güzel bir anı yaşadıktan sonra bir taraftan 'Atatürk'e dil uzatıldı' demek diğer tarafta 'hilafete giderim' demek bu başarıyı gölgelemek olur" ifadesini kullanmıştı.

'Hilafet TBMM manevi şahsiyetinde içkindir'

Bu tartışmalar sürerken Kamu Denetçiliği Kurumu Başkanı Şeref Malkoç, Ayasofya ve hilafet başlığında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kanun çok açık, hilafet TBMM manevi şahsiyetinde mündemiçtir. Bu Atatürk’ün çıkardığı kanundadır. Ha bu nasıl mündemiçtir (içkin), orada mı kalacak, fiiliyata mı dökülecek, bu siyasetin konusudur" diyen Malkoç, sözlerine şöyle devam etti: "Hilafet kalktı, geri gelecek falan değil. Türkiye Cumhuriyeti devletinin hangi nitelikte devlet olduğu anayasada çok net olarak yazılıdır. Bunları tartışma ve kavga konusu yapmanın anlamı yok."

Bekçiye açılan hilafet soruşturması silindi

Hilafet başlığında bu gelişmelerin yaşandığı 2020'de Bursa'da da ilginç bir olay yaşandı.

Bursa Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada 26 Temmuz 2020’de sosyal medya hesabından hilafet etiketi altında Kelime-i Tevhit görselli paylaşımda bulunan çarşı ve mahalle bekçisi İsmail Belindir hakkında soruşturma açıldığı duyuruldu.

Valilik, kısa süre bu açıklamayı sildi, Valiliğin resmi internet sitesinde konuyla ilgili yer alan ikinci duyuruda "Hilafet etiketiyle Kelime-i Tevhid görselli paylaşımda bulunan" ifadelerinin çıkarıldığı görüldü.

Hilafet eylemine suç duyurusu 5 yıldır bekletiliyor!

Ankara’da 6 Mart 2016'da Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen, valiliğin izin verdiği ve dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de yer tahsis ettiği "Uluslararası Hilafet Konferansı" adıyla gerçekleştirilen Hizb-ut Tahrir eylemine ilişkin suç duyurusu, aradan neredeyse 5 yıl geçmesine rağmen hâlâ savcılıkta bekliyor.

Bu adım nedeniyle aynı örgüt, bu sene çok daha "net" adımlar atmaya devam etti.

Önce çocuk istismarı, sonra bayraklı eylem ve hilafet çağrısı

Hizb-ut Tahrir, hilafetin kaldırılmasının yıldönümünde, çocuklara hilafet çağrısı yaptırdığı bir video yayınlarken, söz konusu video, "Yıkılışının Hicri 100. Yılında Çocuklardan Hilâfet Çağrısı" mesajıyla paylaşıldı.

Çocuklara videoda "Hilafetsiz 100 yıl yeter artık. Ey Müslümanlar size sesleniyoruz, hilafeti yeniden kurun" dedirtildi.

Bu videonun hemen ardından Afyonkarahisar'da 'Hilafet' konulu video çekimi yapan 5 kadının görüntüsü ortaya çıktı, bu kadınladan 4'ü gözaltına alındı ve sonrasında serbest bırakıldı.

Urfa'da ise Hilafet'in kaldırılmasının yıldönümü nedeniyle Köklü Değişim Dergisi'nin, 'Hilafet'i Kurun' isimli mart sayısını dağıttıkları belirtilen 11 Hizb-ut Tahrir üyesi gözaltına alındı.

Albayraklar'dan bir 'Hilafet' çıkışı daha

Daha önce kriz konusu olan Hilafet sayısının bir benzerini daha hazırlayan Albayraklar bu kez kendi içinde tartışma yaşadı.

Derin Tarih'in genel yayın yönetmenliğini yürüten Mustafa Armağan, dergi yönetimine bilgi vermeden Hilafetin kaldırılmasının yıldönümü dolayısıyla bu konuda bir sayı hazırladı ve yaşanan krizin ardından iddiaya göre işten çıkarıldı.

AKP izin veriyor, hilafetçilerin sesleri yükseliyor

Sadece son bir yıla sığan bu gelişmeler AKP'nin gerici adımlarının hilafet hayranlarına verdiği cesareti de gözler önüne seriyor.

Açık bir suç olmasına rağmen hilafet çağrıları yapılıyor, dergiler basılıyor, bu konuda etkinlikler, spor salonu buluşmaları yapılıyor ancak hiçbiri hakkında etkili bir soruşturma yürütülmüyor.