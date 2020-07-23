3. Karaburun Çocuk Bilim Kampı kayıtları başladı

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi – İzmir tarafından düzenlenen 3. Karaburun Çocuk Bilim Kampı’na başvurular alınmaya başlandı. Bu yıl 12-16 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan kampa, 9-12 yaş aralığındaki çocuklar ve aileleri başvurabiliyor.

Karaburun Dolungaz’da yapılacak kamp, katılan çocukların ufuklarını açacak ve bilimsel düşünmenin temellerini atacak içeriğiyle öne çıkıyor.

4 gün 4 gece sürecek olan kamp programında, çocuklar, Astronomi Atölyesi, Evrim Atölyesi, Uygarlık Tarihi ve Ritim Atölyesi ana başlıklarında toplam 14 sunum ve etkinliğe katılacaklar. Aynı zamanda Türkiye’nin en güzel koylarından biri olan Dolungaz’da deniz ve doğayla iç içe eğlenceli zaman geçirme fırsatını bulacaklar.

Etkinlikler arasında, astronom eşliğinde teleskopla gökyüzü gözlemi, çocuk hakları üzerine hukukçuların yaptığı sunum ve tartışmalar gibi, geniş bir yelpazede katılımcıların bakış açılarını geliştirecek etkinlikler yer alıyor.

NHKM – İzmir tarafından yapılan açıklamada, bu sezon Covid-19 tedbirleri kapsamında katılımın 20 çocukla sınırlandırıldığı ve yine bu tedbirlerin bir parçası olarak, kamp dönemi boyunca etkinliklerin öncesinde ve sonrasında eğitim alanlarının dezenfektanlar ve buhar kullanılarak temizleneceği, atölye, eğitim ve etkinliklerin fiziksel mesafe kurallarına göre düzenlendiği ve atölye materyallerinin düzenli olarak dezenfekte edileceği ifade ediliyor.

Çocuk Bilim Kampı daha önceki yıllarda iki kez düzenlenmiş ve katılan çocukların ve ailelerin beğenisini kazanmıştı.

Kamp programı hakkında gün gün ayrıntılı bilgi almak ve katılım başvurusunda bulunmak için NHKM - İzmir web sitesi ziyaret edilebilir.