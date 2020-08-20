3 kanala RTÜK’ten ceza

Sözcü Gazetesi'nin Sözcü TV'ye lisans izni için yaptığı başvuruyu 6 aya yakın süredir ele almayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TV kanalına izinsiz “Logo değişikliği yaptığı'' gerekçesiyle 26 bin lira para cezası verdi.

Üst kurul toplantısında gazetenin sahibi olduğu “Sivas SRT” dosyası ele alındı. Ceza, kayıtlarda yer alan “Sivas SRT” logosu yerine “SRT Sivas” logosu kullanıldığı gerekçesiyle verildi.

TLC'ye 'eşcinsel ilişki' cezası

Ayrıca, TLC kanalı hakkında hazırlanan raporu müzakere eden RTÜK Üst Kurulu, "Sıra Dışı Hamilelikler" isimli programda ilişki modeli olarak gösterilen eşcinsel birlikteliğin toplumun manevi değerlerine aykırı olduğu ileri sürüldü.

İki kadının ebeveyn olarak sunulması, çocuk sahibi olmaları ve hamilelik süreçlerinde yaşadıklarının anlatılmasının toplumsal cinsiyet rollerini zedeleyici ve toplumsal yapıyı bozucu nitelikte olduğunu iddia eden RTÜK, TLC kanalına idari para cezası verdi.

TELE 1'e de ceza

RTÜK TELE 1 kanalına da para cezası verdi.

TELE 1'de yayınlanan "Mr. Brooks" isimli filmde öldürme eyleminin zevk aracı olarak sunulduğu, filmin gerçekle kurguyu ayırt etme yetisine tam olarak sahip olmayan çocukların yoğun şiddet sahnelerine maruz kalabileceği bir saatte yayınlandığı, filmde yer alan şiddet içerikleri ile şiddetin meşrulaştırıldığı, özendirildiği ve kanıksatıldığı hazırlanan uzman raporuna yansıdı.

Rapordaki unsurların yasa ihlali olduğunu değerlendiren Üst Kurul, ilgili televizyona idari para cezası müeyyidesi uyguladı.