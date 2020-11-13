3 günlük bebeğini bir işyerine bırakan anne gözaltına alındı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir işyerinin tuvaletinde terk edilmiş 3 günlük kız bebeği bulundu. Kimliği tespit edilen anne, gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre Çarşamba ilçesindeki bir işyerinin tuvaletine, öğle saatlerinde adı açıklanmayan anne, 3 günlük kız bebeğini bıraktı. İşyeri personeli tarafından bulunan bebek, gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Sağlık durumu iyi olan bebeğin, hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de güvenlik kamerası kayıtlarından annenin kimliğini tespit etti. Anne, evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen annenin ifadesinde "Önce bırakmak istemedim ama sonra bırakmak zorunda kaldım" dediği öğrenildi.