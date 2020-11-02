3 bloku yıkılan Barış Sitesi, Gölcüklü depremzedelere verilmiş

İzmir'de depremden büyük hasar gören ve 4 bloğundan 3'ü yıkılan Barış Sitesi'nde yaşayanlar, bu sitenin Gölcük depreminden kurtulanlara tahsis edildiğini, yıllar önce bu nedenle evlerini sağlam olduğunu düşündükleri için satın aldıklarını söyledi.

DHA'nın haberine göre sitede yaşayan Güler Elçi, “Gölcük depreminden kurtulan bir kişiden almıştık evimizi. ‘Burayı Gölcük depremzedeleri için tahsis ettiler’ diye güvenli bir yer sandık. 20 senedir burada oturuyoruz. Böyle olacağını bilseydik almazdık. Sağlam diye aldık” dedi.

Depremde yıkılmayan A bloğun altında apartman görevlisinin evi ve apartman yöneticilerinin toplantı odasının bulunduğunu dile getiren Elçi, şöyle konuştu:

“Yıkılan C-D bloğunun altı boştu. Yıkılmayan A blokun altında ise site yöneticilerinin toplantı odasıyla, apartman görevlisinin evi vardı. Belki de bu blok ondan yıkılmadı ama içinin yıkık olabileceğini söylüyorlar” dedi.

Binada yaşayanlardan Emine Şanlı ise A-C-D bloklarının müteahhitlerinin farklı olduğunu dile getirerek, “Bu ev yapılırken, 3 tane müteahhit değiştirmiş. Sağlam yapılmadığını söylüyorlar” dedi.

Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu ise bloklardaki kolon sayılarının birbirinden farklı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu 4 bloktan oluşan Barış Sitesi’nde 3 blok hasar görmüş. Biri yan yatmış, biri yıkılmış. Arkadaki daha düzgün görünüyor. Baktığımız zaman yan yatan binanın birinci katının yatay vaziyette durduğunu görüyoruz. Burada bir zemin probleminden çok, binanın sağ tarafında kolonlarında zayıflık söz konusu olabilir. Projesine bakıldığında burada bu hasarı doğuracak bir nokta görebiliriz veya imalat sırasında eksik yapılmış bir kolon, eksik yapılmış bir kiriş veya imal edilmiş bir üretim, uygulama görülebilir. O bakımdan bir bakışta binanın neden bu kadar hasar gördüğünü söylemek mümkün değil. Bir blokta kapıcı dairesinin olduğu söyleniyor, diğer blokta ise kolonların 3,35 metre olduğu, yıkılan binalarda da kapıcı dairesi olmadığı, kolonların 4,5 metre olduğu söyleniyor. Bütün bu farklar bile, bu deprem sırasında bu tip hasarları doğuracak hasarlar olabilir.”

Prof. Dr. Kozanoğlu, şöyle devam etti:

“Üretim sırasında malzeme doğru olabilir, üretim doğru olabilir. İşçilik yanlış olabilir. Her şey doğru olabilir, zemin dikkate alınmamış olabilir. Dolayısıyla hangi kısım zayıfsa deprem gelir o kısmı bulur. Binayı yıkar. Doğru malzeme doğru işçilik ve doğru proje ile yapılmazsa, kolon kesilirse, altına projede olmadığı halde otopark yapılır, duvarlar kaldırılıp vitrin amaçlı camlar konulursa o katta bir zayıflık doğurmuş olur. O zayıflık da depremde bizim yumuşak kat dediğimiz bir olayı meydana getirir. Deprem de bu yumuşak katı vurur.”