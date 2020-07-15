3 belediye başkanı AKP'ye geçti

Ağrı'da, Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Yayladüzü Belediye Başkanı Selami Demirtaş ve Yücekapı Belediye Başkanı Nurettin Öztürk, düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla AKP'ye geçtiklerini açıkladı.

Eleşkirt Belediye Başkanı Saadet Partili Ramazan Yakut, Yayladüzü Belediye Başkanı Demokrat Partili Selami Demirtaş ve Yücekapı Belediye Başkanı Demokrat Partili Nurettin Öztürk, partilerinden istifa ederek AKP'ye geçti.

Yücekapı Belediye Başkanı Öztürk, "Bu gece tarihi bir gecedir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara günü olarak yaşadığımız 15 Temmuz kalkışmasının yıl dönümü. Birlik ve beraberliğimize yönelik bu ihanet, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanları dolduran vatandaşlarımız tarafından bertaraf edilmiştir. Bizler böyle bir lidere omuz vermek, yanında ve aynı safta yer almak için mensubu olduğumuz partiden istifa edip, böyle bir liderin Genel Başkanı olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçme kararı aldık" dedi.