294 işçi yaşamını yitirdi: En çok kayıp Covid-19'dan ve sağlık alanında

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, Kasım ayı iş cinayetleri raporunu açıkladı. Raporda, "Salgınla beraber işçi sınıfının tüm kesimleri ölüm ve açlık kıskacı altında, Kasım’da en az 294, yılın ilk 11 ayında da en az 2 bin 32 işçi yaşamını yitirdi" denildi.

İSİG Meclisi'nin raporunun bir bölümü şöyle: