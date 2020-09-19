29 yaşındaki işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Antalya'da sera üstüne plastik naylon monte ederken yüksek gerilim hattına temas eden Ramazan Harmancı, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Çobanlar Mahallesi’nde inşaatı tamamlanmış sera üzerine plastik örtü monte işinde çalışan Ramazan Harmancı, yaklaşık 1 metre üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Sera demirleri üzerine plastik örtü monte ederken akıma kapılan 29 yaşındaki Harmancı, 6 metre yükseklikteki demirlerde asılı kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık 2 saat asılı kaldığı yerden indirilen Harmancı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.