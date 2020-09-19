29 yaşındaki işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Çobanlar Mahallesi’nde inşaatı tamamlanmış sera üzerine plastik örtü monte işinde çalışan Ramazan Harmancı, yaklaşık 1 metre üzerinden geçen yüksek gerilim hattına temas etti.
Sera demirleri üzerine plastik örtü monte ederken akıma kapılan 29 yaşındaki Harmancı, 6 metre yükseklikteki demirlerde asılı kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Elektrik akımının kesilmesinden sonra yaklaşık 2 saat asılı kaldığı yerden indirilen Harmancı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.