280 milyon liralık konut projesini Bilal Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı kazandı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) da inşaat işine girdi. TMSF’nin Ataşehir’de sahip olduğu arsa üzerine yapılacak “Ataşehir Modern Projesi A, B, C Blok konut, işyeri sosyal tesisler inşaatı” işini pazarlık usulüyle ihaleye çıkardı.

En uygun teklifi 280.4 milyon TL ile Mustafa Ekşi-İlkyapı İnşaat ortaklığı verdi. İhaleyi alan şirketler inşaata başladı. İlkyapı’nın sahibi ise Bilal Erdoğan’ın imam hatipten arkadaşı Aykut Emrah Polat. Polat, Bilal Erdoğan, amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’le birlikte 2014 yılında da Mehmet Gür’ün ortak olduğu bir şirket kurmuştu.

ANKA’nın haberine göre, ortaklık 1 Nisan 2020’de araziyi teslim aldı, inşaata başladı. İnşaatın teslim tarihi ise 1 Nisan 2022 olarak belirlendi.

Şirketin ilk ihalesi değil

Cumhuriyet'in haberine göre, TMSF’nin aynı araziyi ihalesiz olarak Aksüs Yapı adlı şirkete “Arsa Satış Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesiyle” 2016 yılında verdiği ortaya çıkmıştı. 2019’da yüklenici şirketler inşaat sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntı nedeniyle TMSF’den sözleşmede taahhüt edilen asgari hasılat tutarının ilk taksitinin ve devam eden taksit vadelerinin faizsiz olarak ötelenmesi ya da sözleşmenin “hasılat paylaşım usulünün” revize edilerek “kat karşılığı inşaat yapım usulüne” dönülmesini talep etmişti.

Bu talepler fon tarafından kabul edilmedi ve sözleşme Mayıs 2019’da karşılıklı mutabakat çerçevesinde feshedildi. Öte yandan 2018’de açılması planlanan ancak bir türlü faaliyete geçmeyen Seyrantepe Hastanesi’nin de yüklenicisi olan İlkyapı İnşaat TMSF’nin Ataşehir’deki inşaatının yüklenicisi iki şirketinden biri olarak yer alıyor.

2018’den bu yana bitmesine rağmen bir türlü açılamayan hastane ile ilgili binanın bulunduğu zeminde kayma olması ve yıkılması gerektiğine ilişkin haberler de gündeme gelmişti.