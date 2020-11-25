28 kurumdan ortak açıklama: Testi pozitif olan tüm vakaların açıklanması neden gerekli?

İktidar uzun süredir Covid-19 test sonuçlarının tamamını açıklamazken, sadece "hasta" sayısı olarak günlük vakaların küçük bir bölümünü duyuruyor.
TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu'nun da aralarında bulunduğu 28 kurum, ortak bir açıklama yaparak tüm vakaların açıklanmasını talep etti.
Açıklama şöyle:
COVID-19 pandemisinin nasıl yayıldığına, pandeminin ne gibi bir etkiye sahip olduğuna, pandemiye karşı nasıl ilerleme kaydedebileceğimize ve alınan önlemlerin başarılı olup olmadığına dair güvenilir, küresel ve açık veri gerekir. Günlük COVID-19 PCR testi pozitif saptanan tüm vakaların açıklanması gereklidir çünkü:
- Pozitif çıkan kişiler belirti göstermese de hastalığı bulaştırdığı için bu sayının bilinmesi önemlidir. Çevremizde her gün kaç kişi hastalığı bulaştırabilir bilinmelidir.
- Pozitif vaka sayılarının açıklanması Dünya Sağlık Örgütü’nün talebi ve standartlarıına uyum açısından önemlidir.
- Dünyada tüm ülkeler günlük pozitif sayılarını açıklamakta ve herkesçe takip edilebilmektedir.
- Pozitif vaka sayılarını açıklamak, günlük virüs saptanan kişi sayısı uluslararası standardına uyumun gereğidir.
- Uluslararası camiada ülkemizde pandeminin iyi yönetildiği algısı oluşturması açısından yararlıdır.
- Salgının gidişatını (artış/ azalış eğilimi) görmek için salgın eğrileri günlük pozitif vaka sayılarına göre çizilmektedir.
- Ülkemizde pandeminin kontrolü için uzmanların illere göre alınan önlemlerin etkililiğini görebilmesini sağlar.
- Uzun süren ve zahmetli olan PCR testini uygulayan laboratuvar çalışanları ve evlere giderek numuneler alan ekipler başta olmak üzere sağlık sektöründe çalışan tüm emekçilerin, yaptıklarının salgını kontrol altına almada işe yaradığını görüp motivasyonlarının yükseltilmesini sağlar.
- Pandeminin ilk 4,5 ayındaki uygulamaya uyum açısından pozitif vaka sayıları açıklanmalıdır.
- Halkımızın tehlikenin boyutlarını görebilmesini ve riski doğru algılayabilmesini sağlar.
- Toplumun alınan tedbirlere daha iyi uyabilmesi için gereklidir.
- Halkımızın pandeminin iyi yönetildiğine dair güven duymasını sağlar.
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği
Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği
Türkiye Biyoetik Derneği
Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Patoloji Dernekleri Federasyonu
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği
Türk Gastroenteroloji Derneği
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği
Sualtı ve Hiperbarik Tıp Derneği
Türk Göğüs Cerrahisi Derneği
Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Türk Radyoloji Derneği
Türk Nöroşirürji Derneği
Türk Toraks Derneği
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği
Türk Oftalmoloji Derneği
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği
Türkiye Milli Pediatri Derneği
Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği
Türk Dermatoloji Derneği
Türk Klinik Biyokimya Derneği
Türkiye Romatoloji Derneği
Türkiye Psikiyatri Derneği
Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği
Türkiye Acil Tıp Derneği