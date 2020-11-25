28 kurumdan ortak açıklama: Testi pozitif olan tüm vakaların açıklanması neden gerekli?

İktidar uzun süredir Covid-19 test sonuçlarının tamamını açıklamazken, sadece "hasta" sayısı olarak günlük vakaların küçük bir bölümünü duyuruyor.

TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu'nun da aralarında bulunduğu 28 kurum, ortak bir açıklama yaparak tüm vakaların açıklanmasını talep etti.

Açıklama şöyle:

COVID-19 pandemisinin nasıl yayıldığına, pandeminin ne gibi bir etkiye sahip olduğuna, pandemiye karşı nasıl ilerleme kaydedebileceğimize ve alınan önlemlerin başarılı olup olmadığına dair güvenilir, küresel ve açık veri gerekir. Günlük COVID-19 PCR testi pozitif saptanan tüm vakaların açıklanması gereklidir çünkü: