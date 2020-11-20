272 site erişime kapatıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın bildirdiği 272 internet sitesi, BTK tarafından erişime kapatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 15 Ekim-15 Kasım arasında yaptığı inceleme kapsamında, “PKK/KCK/YPG/YPJ propagandası yapmak”, “yasa dışı bahis” ve müstehcenlik faaliyeti iddiasıyla 272 sitenin kapatılması için Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Başvuru sonucu mahkeme 272 sitenin kapatılması kararı aldı. Kararın Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu’na (BTK) bildirilmesiyle erişime kapatıldı.