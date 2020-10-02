27 milyon liralık yat limanı nasıl yattı?

Samsun eski Büyükşehir Belediye Başkanı, AKP’li milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ın 2010 yılında “dev proje” olarak duyurduğu, “Altını çizerek söylüyorum, Kurupelit küçük Marmaris olacak." dediği, 2011’de yapımına başlanıp 2016’da kısmen tamamlanan 205 bin metrekare alana kurulu Kurupelit Yat Limanı hatalı yer seçimi ve yanlış mühendislik sonucu kum ve alüvyonla doldu. Yeni Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Mustafa Demir ise 27 milyon TL kamu kaynağı harcanarak yapılan limanı yeniden doldurup daha açığa yeni bir yat limanı yapmaya karar verdi.

Hayaller 'Küçük Marmaris', gerçekler dev batak

Samsun eski Büyükşehir Belediye Başkanı, AKP’li milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz’ın 2010 yılında “dev proje” olarak duyurduğu, “Altını çizerek söylüyorum, Kurupelit küçük Marmaris olacak." dediği yat limanının dolgu alanı ve açık denize doğru yeni limanı için 15 milyon lira harcanacak. Demir’in talebi üzerine etüt ihalesine çıkan Ulaştırma Bölge Müdürlüğü 12 Ekim 2020 tarihinde yat limanını ihaleye çıkaracak. İhaleyi alacak firmanın hazırlayacağı projenin ardından inşaat ihalesi ile ilgili süreç başlayacak.

Yat limanında bulunan işyerleri ve konutlar liman doldurulduktan sonra nasıl bir yapılaşmaya gidileceği belirsiz olduğu, denizden bir hayli uzaklaşacak olan işyeri ve konutların değeri düşeceği gerekçesiyle yöre halkı alınan karara tepki gösteriyor.

Samsun Yat limanı ihalesi

'Bu halkın projesi değil. Halkın milyonları boşa gitti'

Çözümün dolgu olmadığını belirten TMMOB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Samsun Mimarlar Odası eski Şube Başkanı İshak Memişoğlu, "Yat Limanı'nın yanlış projelendirildiği ortaya çıktı, halkın milyonları boşa gitti. Bunun suçlusunu ne yapacağız? Bu yanlışı yapanlardan hesap sorulmalı” dedi.

Samsun'un sahil kenti olduğunu ve dolgu projeleri ile kentin kıyıdan kopartıldığını belirten Memişoğlu, "Denizi doldurmak ve kıyıyı vatandaşlardan uzaklaştırmak doğru bir yaklaşım değil. Buna şiddetle karşıyız. Bizim dolgu sahalarına ihtiyacımız yok. Bu halkın projesi değil. Halkın böyle bir projeye ihtiyacı yok. Biz halkın ihtiyaçlarını karşılayan projeler istiyoruz. Kıyılar tahrip edilerek yok ediliyor. Bugünkü yönetim burayı yanlış bir yatırım olarak değerlendiriyorsa, aynı yanlışı şu anda kendisi yapıyor. Bir an önce bu yanlıştan geri dönülmelidir" diye konuştu.

'En kolay yöntem; doldur denizi, olsun bitsin'

Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu Başkanı (KARDOĞA) Taner Yılmaz ise Kurupelit Yat Limanı’yla ilgili karar tepki göstererek “Limanı doldurmadan da bu iş çözülebilir. Bafra tarafındaki dalga kıranları kaldırın, su sirkülasyonu sağlansın. Suyun bayatlamasından dolayı yosunlaşma bitecektir. Denizden gelen dalgalar Kurupelit Yat Limanı’ndaki köprü genişliği az olduğundan kum birikintisine sebep olmaktadır. İki çözüm var diye düşünüyorum; birincisi Bafra tarafındaki dalgakıranları kaldırmak, İkincisi, yani en kolay yöntem; doldur denizi, olsun bitsin. Zaten Karadeniz’in talihsizliği de bu maalesef” dedi.

SAMÇEP suç duyurusunda bulunmuştu

İki yıl önce Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) üyeleri kıyı sahilinde yapılan hataların 19 Mayıs Dereköy Balıkçı Barınağı ile başlayıp Kurupelit Yat Limanı ile sürdüğünü, kamunun milyonlarca liralık zarara uğratıldığını belirterek suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Kurupelit Yat Limanı’nda yıllardır bir ekolojik yıkım olduğunu belirten SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ “Yat limanı yapılırken kimsenin görüşü alınmadı. Biz bunlar hatalı derken burayı yaptıranlar bizi aşağıladı. Sahilimiz yok oluyor. Yusuf Ziya Yılmaz kıyıların bu durumunu gelip görüp, Samsunludan özür dilemek zorunda. Çünkü Yılmaz, sadece Kurupelit’i değil tüm sahili yok etti. Denizimizin ekolojisi bozuldu” diye konuşmuştu.