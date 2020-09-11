27 ilkokul öğrencisine cinsel istismar davasında 800 yıla kadar hapis istemi

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir ilkokulda sınıf öğretmenliği yaptığı sırada 27 öğrencisine cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan Mahmut A.K. hakkında istenen ceza belli oldu.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden duruşmaya tutuklu sanık Mahmut A.K. SEGBİS ile katıldı. Duruşmada şikayetçi veliler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri, Antalya Barosu Çocuk Hakları Merkezi vekili ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 27 çocuğa karşı “nitelikli cinsel istismar” suçunu işlediğine kanaat getirdiğini belirterek Mahmut A.K.’nin 800 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Duruşma 11 Kasım’a ertelendi.