'27 bin kişinin verileri çalındı'

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), veri ihlallerine ilişkin yaptığı açıklamada Vatan Bilgisayar'ın müşterilerinin verilerinin hacklendiğini duyurdu.

Vatan Bilgisayar’ın internet sitesini kullanan 27 bin kişinin verilerinin alındığı ifade edildi.

KVKK’nın sitesinde şu duyuru yer aldı:

“Veri sorumlusu sıfatına haiz olan Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde, ihlalin başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleşti. Giriş denemeleri vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendi. İhlal 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleşti ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildi.”