26 Türk vatandaşı balıkçı teknesiyle Sakız Adası'na kaçtı, siyasi iltica talebinde bulundu

Yunanistan Sahil Güvenliği, aralarında çocukların da bulunduğu 26 kişilik Türk sığınmacı grubunun, Cumartesi günü kıyıya yaklaşırken kurtarıldığını açıkladı.

BBC Türkçe'nin yerel haber sitesi Politischios'tan aktardığı habere göre Türk vatandaşları "Türkiye'de zulüm gördüklerini" söyleyerek Yunanistan'a siyasi iltica talebinde bulundu.

Balıkçı teknesindeki iki yolcunun adaya yaklaşırken kurtarma operasyonu düzenlenmesi için teknede iki delik açtığı ve bu iki kişinin daha sonra gözaltına alındığı bildirildi.

AFP'nin haberine göre ise grup koronavirüs testinden geçtikten sonra Lefkonia'daki karantina merkezine götürüldü.

Üç hafta önce 23 Türk vatandaşı sığınmacıyı taşıyan bir tekne daha Sakız Adası'na ulaşmıştı.