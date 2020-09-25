İstanbul merkezli 26 ilde cemaate yönelik eş zamanlı gözaltılar yapıldı. 71 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.
Bylock içeriklerinden tespit edildiği söylenen şüphelilerin akademisyenlerden oluştuğu öğrenildi.
26 ilde cemaat soruşturması: Çok sayıda gözaltı
İstanbul merkezli 26 ilde cemaate yönelik soruşturma kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın
akademisyenlere yönelik olduğu öğrenildi.
Haber Merkezi
İstanbul merkezli 26 ilde cemaate yönelik eş zamanlı gözaltılar yapıldı. 71 şüphelinin yakalanmasının hedeflendiği belirtildi.
Bylock içeriklerinden tespit edildiği söylenen şüphelilerin akademisyenlerden oluştuğu öğrenildi.