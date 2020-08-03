25 yaşındaki genç, iş istediği belediyenin önünde intihar etti

Bingöl’ün Solhan ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Cengiz Uçar, Solhan Belediyesi’nin girişinde intihar etti.

Uçar’ın yerel seçimlerden bu yana birkaç kez Solhan Belediyesi'ne gidip iş başvurusunda bulunduğu ancak başvurularının yanıtsız kaldığı, iş bulamadığı için ekonomik sorunlar yaşadığı belirtildi.



Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Uçar, bu sabah saat 05.00’da belediye binasına giderek, binanın girişinde bulunan korkuluklara kendini asarak intihar etti. Yoldan geçen yurttaşların fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uçar’ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Ekonomik sorunlar yaşayan Uçar’ın geçen yıl Solhan Belediyesi önünde kendini yakma girişiminde bulunduğu, çevredeki yurttaşların ikna etmesi sonucu intihardan vazgeçtiği öğrenildi. Uçar’ın cenazesi Bingöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Uçar ailesi sosyal medyadan “Madde bağımlısı intihar etti” şeklinde yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını, paylaşımı yapanların olayın gerçek yüzünü gizleme çabası içinde olduklarını söyledi. Uçar'ın 3 kardeşinin de işsiz olduğu öğrenildi.