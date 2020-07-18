242 çiftçiye kenevir üretim izni verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz yıl kenevir üretim izni verilen çiftçi sayısını açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kenevir bitkisi için 2018 yılında 41, 2019 yılında ise 242 çiftçiye üretim izni verildiğini bildirdi.

3039 sayılı Çeltik Ekimi Kanunu çerçevesinde kurulan Çeltik Komisyonları marifeti ile 2018 yılı üretim sezonunda 21 bin 266 üretici, 2019 yılı üretim sezonunda ise 21 bin 842 üreticinin ruhsatlandırıldığını ifade eden Bakan Pakdemirli, “2019 yılı için üreticilerimize, 2.075 dekar alan için lif sap ve tohum amaçlı ekim izni verilmiştir” açıklamasında bulundu.