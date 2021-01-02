24 yaşındaki kadın bebeğinin yanında vurulmuş halde bulundu

Gaziantep Güvenevler Mahallesi’nde iddiaya göre, eşi cezaevinde olan Özlem K.’nın 6 aylık bebeğiyle yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları, durumu polise bildirdi.
DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine eve gelen ekipler, Özlem K.’yı bebeğinin yanında karnından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özlem K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polisin evde bir tabanca bulduğu aktarılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.