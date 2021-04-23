23 Nisan'da çocuk şenliği: Güzel günler göreceğiz

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi her yıl düzenlediği “Güzel Günler Göreceğiz” adlı çocuk şenliğini bu yıl online olarak gerçekleştiriyor. Nâzım’ın “güzel günler göreceğiz” derken dile getirdiği umudu büyütmek için hazırlanan program NHKM’nin YouTube hesabı üzerinden yayınlanacak.

Saat 18:00 itibariyle izlenebilecek olan programın içeriği şöyle:

18:00 Müzisyenleri ve Enstrümanları Tanıyoruz

Müzisyenler ne yapar? Enstrümanlarını nasıl çalıyorlar? Peki şefler orkestraları nasıl yönetiyorlar? Müzisyenler çocuklar için anlatıyor.

18:45 Yaşanabilir bir dünya: Işık kirliliği

Geceleri gökyüzüne baktığında kaç tane yıldız görebiliyorsun? Hiç binlerce yıldız gördüğün oldu mu? Peki, simli bir yol gibi gözüken Samanyolu’nu hiç görebildin mi? Kalabalık şehirlerde gökyüzünde çıplak gözle görebileceğimiz binlerce yıldızı neden göremiyoruz? Işık kirliliği günümüzdeki önemli çevre sorunlarından biridir. Gel, seninle birlikte ışık kirliliğine nelerin neden olduğuna ve bu sorunu çözmek için neler yapabileceğimize bakalım!

20:00 Küba'da çocuk olmak

José Martí Küba Dostluk Derneği'nin hazırladığı Küba'da çocuk olmak ve La Colmenita programı soL TV üzerinden izlenebilir. Kübalı çocuklar ve Küba Çocuk Tiyatrosu La Colmenita'nın yönetmeni Carlos Alberto Cremata'nın katılımı ile gerçekleşen programda Küba'da çocuk olmak, sanat, tiyatro, pandemi, Fidel, José Martí ve daha pek çok şey konuşuluyor.

21:00 Türkiye'de çocuk olmak

Her yıl etkinliklerimizin parçası olan Ebeveyn Okulu programı bu yıl soL TV'de yayında olacak. Programda uzman psikolog Burak İsmanur ve psikoterapist Dr. Nevin Eracar Türkiye'de çocuk olmak üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.

Online olarak gerçekleşecek programlar NHKM ve soL TV Youtube kanalları üzerinden izlenebilir.

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