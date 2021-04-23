22 yaşındaki genç işçi 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi

Dün 18.30 sıralarında Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesindeki bir inşaatta çalışan Oktay Karadağ adlı genç iskeleden düşerek yaşamını yitirdi.

Oktay'ın iki ay önce Van'dan Yalova'ya çalışmak için geldiği aktarıldı.

Görgü tanıklarının aktardığı üzere cephe mantolaması yapan Oktay Karadağ, 5’inci katta çalıştığı sırada inşaat iskelesi üzerinde dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan Karadağ, hastaneye ulaştırılamadan yaşamını yitirdi.

Oktay Karadağ'ın cenazesi otopsi için Çınarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.