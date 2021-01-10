Ankara'da 31 Aralık'ta evden çıkan 22 yaşındaki Elif Keskin'den 10 gündür haber alınamıyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşayan Mustafa-Nigar Keskin çiftinin 2 çocuğundan biri olan Elif, 31 Aralık'ta sabah saatlerinde ailesi ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Ancak Elif, aynı gün eve dönmedi. Bunun üzerine Elif'i aramaya başlayan ancak sonuç alamayan aile, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, Elif Keskin'in bulunması için çalışma başlattı. Ayrıca Elif'in fotoğrafı sosyal medyada paylaşılarak, yardım istenildi.

DHA'ya konuşan Anne Nigar Keskin, kızının sabah erken saatlerde evden çıktığını belirterek, "Neden dolayı gittiğini bilmiyorum. Çünkü biz uyuyorduk o çıkıp gittiğinde. Muhtemelen gece sosyal medyadan biriyle konuştu gitti. Çünkü üstünde telefonu, parası, hiçbir şeyi yok. Sadece çantasını almış, kıyafet falan hiçbir şey almamış. Gidecek insan önceden hazırlık yapar, kıyafet falan alır. Benim kızım hiçbir şeyini almamış, çantasını almış çıkmış. Kızımdan hiçbir haber yok 10 gündür. Kızımın can güvenliğinden endişe ediyorum" dedi.