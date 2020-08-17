22 kişi yaşamını yitirdi, 1233 yeni vaka açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 22 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1233 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Ülkede Covid-19 salgınında toplam vaka sayısı 250 bin 542'ye, toplam can kaybı 5 bin 996'ya yükseldi.
Ağır hasta sayısı 686, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,5 olarak açıklandı.
Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "11 Marttan bu yana, tanı konmuş toplam hasta sayımız 250 bini geçti. Hastalığı yayma potansiyeline sahip, izole edilmiş Aktif Hasta sayısı 12.575. Yeni hastaların büyük kısmı kolay iyileşebiliyor. Fakat yayılım, tedavisi zor Ağır Hasta sayısını artıyor" dedi.